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الخميس، 28-04-2022 12:58 م

نقيب المطاعم يتوقع ارتفاع الطلب على الوجبات السريعة 60%

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد إن الطلب على الوجبات السريعة ارتفع من 30 - 50% خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان .

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وتوقع العواد اليوم الخميس في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن يزداد الإقبال بنسبة 60%على المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريع خلال عطلة عيد الفطر.
وأكد أنه لن يطرأ أي ارتفاع على أسعار الوجبات السريعة وسيستمر البيع على الأسعار الحالية .


من جهة أخرى نوه العواد أن الأسواق تشهد إقبالا جيداً على شراء الحلويات وضيافة العيد متوقعا أن يتضاعف الطلب ليلة العيد.


وتابع " يتراوح سعر معمول الفستق الحلبي من 14-16 دينارا و معمول الجوز من 11 - 13 دينارا أما معمول العجوة يتراوح سعره من 6 - 8 دنانير".


 




 

 


 

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