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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 02:37 م

نقيب المطاعم يكشف لـ الوكيل تفاصيل عمل التكاسي والسرافيس ليلاً

الوكيل شوارع


الوكيل الإخباري - كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد،آلية عمل التكاسي والسرافيس بخدمة التوصيل المنزلي أثناء الحظر الليلي الجزئي .

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وقال العواد، الأحد، لـ " الوكيل الإخباري" إنه يمكن لأصحاب التكاسي العمل من خلال التطبيقات الذكية مشيراً إلى أن بعض أصحاب التكاسي يعملون من خلال التطبيقات الذكية.


وحول السرافيس بيّن أن على صاحب السرفيس الاتفاق مع محلات المطاعم بشكل خاص أو التعاقد مع شركات التوصيل للمنازل.


وأضاف العواد أنه يمكن لأصحاب التكاسي والسرافيس توصيل مواد أخرى لم يحددها بالإضافة للطعام ،منوها أن يتم شراء السلعة نهاراً وإيصالها خلال الحظر الجزئي الليلي.


وكان قد صرح وزير النقل وجيه عزايزه لـ "الوكيل الإخباري" بالسماح لمركبات السرفيس والتكسي الأصفر بتوصيل الطلبات إلى المنازل خلال فترة الحظر الجزئي ليلاً .


 




 

 


 

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