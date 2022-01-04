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الثلاثاء، 04-01-2022 02:41 م

نقيب المطاعم ينتقد أمر الدفاع 35 : جباية وليس حماية

فلافل


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان المطاعم ملتزمة بتطبيق أمر الدفاع 35  والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي.

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واعتبر العواد في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الثلاثاء أن عقوبات أمر الدفاع 35 شديدة وغير مبررة وهدفها الجباية اكثر من حماية صحة المواطنين والعاملين بالمنشآت على حد وصفه .


وقال العواد إن معظم العاملين في قطاع المطاعم ملتزمون بتطبيق أمر الدفاع 35 ، من ناحية الاشتراطات الصحية وتلقي لقاح كورونا للعاملين فيها.


وأضاف العواد أن بدء تطبيق أمر الدفاع 35 لم يؤثر على حجم مبيعات المطاعم، وان الاقبال كما هو ، مشيراً الى أن أغلب المطاعم الشعبية تعتمد على نظام التوصيل او السفري .


وينص أمر الدفاع 35 على إغلاق منشأة القطاع الخاص التي تخالف الأحكام لمدد تتراوح بين اسبوع واسبوعين ، فيما تصل العقوبات بين 1000 وتصل إلى 5000 دينار غرامة في حال تكرار المخالفات .


 




 

 


 

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