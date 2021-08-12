نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن المطاعم الشعبية لم تتجه الى رفع أسعارها وأن بيع مادتي الشاورما والدجاج ما زال يباع لدى كافة المطاعم الملتزمة بالقائمة المعفاة ضمن السقوف السعرية القديمة ودون أية تجاوزات، والمطاعم التي رفعت أسعارها تلك التي خضعت لضريبة المبيعات أو عومت أسعارها ولا تتجاوز نحو ٢٠٪؜ من إجمالي المطاعم.

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وأضاف العواد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن النقابة ضد أي رفع عشوائي للأسعار وتتمسك بشدة بالقوائم السعرية وما جاء فيها من أسعار الى حين إقرار أو تعديل الأسعار وبشكل طفيف، وإن الحديث عن رفع الأسعار مبالغة وغير مبرر وأن ما طرحته النقابة عبر عن مطالبة محقة فرضتها الارتفاعات المتكررة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والطاقة والمحروقات وغيرها.



وأشار إلى أن النقابة تطالب الجميع الالتزام بالأسعار لعدم تعرضهم للمخالفات والغرامات و بالدرجة الأهم حماية المواطن وضمان تقديم وجباتهم بأفضل جودة وبأسعار تفضيلية.



واختتم العواد أن المطاعم التي رفعت أسعارها جاء جراء تزمت الوزارة وعدم اهتمامها لأكبر قطاع اقتصادي في الأردن، وكان كخطوة بديلة للاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية.

