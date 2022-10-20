الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 06:38 ص

نقيب المعاصر: انخفاض ملموس على نسب زيت الزيتون في الاردن

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لنقابة أصحاب المعاصر محمود العمري إن نسب زيت الزيتون انخفضت خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي بنفس الموعد.

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وتوقع العمري في بيان وصل "الوكيل الإخباري" أن سبب الانخفاض في الكميات نتج عن الطقس البارد خلال فترة الإزهار مما أدى إلى تأخر العقد ما يقارب أسبوعين وبالتالي تأخر النضوج .


ونوه أن موعد قطاف الزيتون يعتمد على الموقع الجغرافي وحجم المحصول على الشجرة وتلون الثمار.


ونصح العمري المزارعين بالتوجه لأقرب مديرية زراعة لأخذ المشورة عن أنسب موعد لقطاف أشجار الزيتون مشيراً أن عصر الثمار غير الناضجة فيه هدر وفاقد للكمية الحقيقية .


 




 

 


 

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