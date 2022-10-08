السبت 08-10-2022
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السبت، 08-10-2022 07:28 م

نقيب المقاولين : الحاجة ملحة لتشكيل مجلس الإنشاءات الأردني

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الوكيل الاخباري - أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، حيث تعتبر الأذرع الرئيسية إلى جانب جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان الممثلة لقطاع الإنشاءات الأردني.

وأشاد الخضيري خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس هيئة المكاتب الهندسية بدورها المميز كواضع ومصمم للمباني، إلى جانب دورها في الإشراف والمتابعة.

كما، وأكد أن الحاجة أصبحت ملحة لتشكيل ما يسمى بـ"مجلس الإنشاءات" بحيث يضم "المقاولين والمهندسين والمستثمرين"، وبرئاسة نقيب المهندسين الأردنيين، وأهمية وجوده في المرحلة الحالية، مضيفا: "إن قطاع الإنشاءات أصبح بحاجة إلى تطوير، وهنالك أمور وقضايا يجب إعادة العمل عليها ، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الإنشاءات".

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