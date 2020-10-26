نقيب المقاولين يثمن صدور تعليمات إجراءات الرقابة على أعمال الاعمار

الوكيل الإخباري- ثمن نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب جهود مجلس الوزراء ووزارة الاشغال العامة والاسكان في اصدار تعليمات اجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار لسنة 2020 بالجريدة الرسمية.

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وبحسب بيان النقابة، اليوم الاثنين، فإن التعليمات الصادرة تهدف إلى ضمان جودة العمل ورفع سوية العمل الهندسي، من خلال مطابقة الأعمال المنفذة مع المواصفات الفنية والكودات الهندسية ومتطلبات السلامة العامة في المشاريع، حيث تتولى لجان التفتيش الرقابة على المشاريع.



وأوضح البيان أن التعليمات أكدت أن تنفيذ المشاريع ستكون من خلال مقاولين مسجلين ومصنفين في تنفيذ هذه الأعمال، وبذلك سوف يتم القضاء على ظاهرة العقود الصورية.



