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الأحد، 22-11-2020 12:23 م

نحو 1000 ممرض مصاب بكورونا في الأردن

نقيب الممرضين يكشف للوكيل تفاصيل جديدة لوفاة ممرض بكورونا

نقيب
نقيب الممرضين خالد الربابعة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الممرضين ، خالد الربابعة ، أن نقابة الممرضين فُجعت فجر اليوم الأحد ، بوفاة أول ممرض بفيروس كورونا، يعمل بقسم الحروق في مستشفى البشيـر .

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ولفت الربابعة ، الأحـد ، في تصريحات صحافية لـ"الوكيل الإخباري"، أن الممرض ، تم إدخاله إلى مستشفى الأمير حمزة قبل أسبوعين ، نتيجة للفيروس، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة ، الأمر الذي "صدمنا"  .

 

ولفت ، أن انخفاض نسبة الأكسجين ، حال دون قدرته على التنفس بشكل جيد ، وبالتالي وفاته .

 

وفي ردّ على سؤال حول عدد الممرضين المصابين بالفيروس بالمملكة ، قال " يوجد نحو 1000 ممرض مصاب بالفيروس حاليا، ولم نتبلّغ عن حالات إصابة بالفيروس، تتواجد تحت أجهزة التنفس الاصطــناعي".

 

"نعمل مع وزارة الصحة لحماية كوادرنا التمريضية ، وبحث سبل الوقاية من هذا الوباء" ، وفق الربابعة .

 

وقدّم تعزيته لأهالي المتوفى ، باسمه وباسم نقابــة الممرضين ، داعيا له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

 

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