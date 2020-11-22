نقيب الممرضين يكشف للوكيل تفاصيل جديدة لوفاة ممرض بكورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الممرضين ، خالد الربابعة ، أن نقابة الممرضين فُجعت فجر اليوم الأحد ، بوفاة أول ممرض بفيروس كورونا، يعمل بقسم الحروق في مستشفى البشيـر .

اضافة اعلان



ولفت الربابعة ، الأحـد ، في تصريحات صحافية لـ"الوكيل الإخباري"، أن الممرض ، تم إدخاله إلى مستشفى الأمير حمزة قبل أسبوعين ، نتيجة للفيروس، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة ، الأمر الذي "صدمنا" .

ولفت ، أن انخفاض نسبة الأكسجين ، حال دون قدرته على التنفس بشكل جيد ، وبالتالي وفاته .

وفي ردّ على سؤال حول عدد الممرضين المصابين بالفيروس بالمملكة ، قال " يوجد نحو 1000 ممرض مصاب بالفيروس حاليا، ولم نتبلّغ عن حالات إصابة بالفيروس، تتواجد تحت أجهزة التنفس الاصطــناعي".

"نعمل مع وزارة الصحة لحماية كوادرنا التمريضية ، وبحث سبل الوقاية من هذا الوباء" ، وفق الربابعة .

وقدّم تعزيته لأهالي المتوفى ، باسمه وباسم نقابــة الممرضين ، داعيا له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







