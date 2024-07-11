نقيب المهندسين الزراعيين يلتقي العاملين بمديرية زراعة جرش

الوكيل الإخباري - التقى نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، ونائب النقيب المهندس سائد الظاهر وعضو مجلس النقابة رئيس مجلس فرع جرش المهندس أشرف الديري، المهندسين الزراعيين العاملين في مديرية زراعة محافظة جرش، بحضور مساعد مدير المديرية المهندس فايز الحراحشة.

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وتحدث أبو نقطة خلال اللقاء عن واقع النقابة، وأهم الإنجازات المنفذة والخطط المستقبلية لمجلس النقابة، مستمعا إلى مطالب المهندسين وملاحظاتهم التي وعد بمتابعتها والعمل على تلبيتها مع الجهات ذات العلاقة.



وأكد خلال زيارته لفرع النقابة بالمحافظة، أهمية تعزيز الخدمات المقدمة للمهندسين في منطقة الفرع وكيفية تطويرها في مختلف المجالات، وخصوصا للزملاء حديثي التخرج.



واطلع النقيب على مشروع حديقة سمو الأمير الحسين عبدالله الثاني ولي العهد، للنباتات الطبية والعطرية الجاري إنشاؤها في مركز زراعي الكتة لخدمة المجتمع المحلي.