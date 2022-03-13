نقيب المهندسين: مساع ومباحثات لتوفير فرص عمل للأردنيين في البحرين

الوكيل الاخباري - يشارك نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، باحتفالات جمعية المهندسين البحرينية في اليوبيل الذهبي الذي سيقام يوم الثلاثاء.

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وسيعقد سمارة على هامش الزيارة التي سيقوم بها إلى البحرين عددا من اللقاءات مع مسؤولي الجمعية البحرينية ومسؤولين بحرينيين وسيزور شركات خاصة بحرينية.



وقال النقيب، أن علاقات تاريخية تربط ما بين نقابة المهندسين الأردنيين وجمعية المهندسين البحرينية، وسنعمل على تعزيزها وتطويرها لخدمة المهندسين البحرينيين والأردنيين.



وأكد أن العديد من اللقاءات والاجتماعات التي سيعقدها على هامش الاحتفالات هدفها البحث وإيجاد فرص عمل للمهندسين الأردنيين.



وأضاف، أنه سيلتقي مع وكيل وزارة الأشغال العامة البحرينية، وسيزور شركات بحرينية كبرى تعمل بمجال الاستشارات الهندسية والمقاولات والانشاءات وسيلتقي مع المسؤولين فيها.



وأضاف أن مباحثاته مع الجهات والشخصيات البحرينية ستتركز على آليات تشغيل المهندسين الأردنيين في البحرين، فهناك فرص كبيرة، ومهندسينا يتميزون بكفاءاتهم وامكانياتهم وخبرات عالية تمكنهم من النجاح بالعمل بأي سوق عربي أو عالمي.



وأشار المهندس سمارة الزعبي، أن الكثير من المهندسين الأردنيين يعملون ومنذ سنوات في مملكة البحرين، مبينا أن السوق البحريني يملك القدرات والامكانيات لاستيعاب أعداد كبيرة من المهندسين الأردنيين.



من جهة أخرى، بين النقيب أنه سيلتقي مع المهندسين الأردنيين العاملين في مملكة البحرين من خلال لجنة ارتباط المهندسين التابعة لنقابة المهندسين الأردنيين.



إلى ذلك، أكد المهندس سمارة الزعبي استعداد النقابة لمساعدة الجمعية البحرينية في تعليم وتدريب المهندسين، حيث تملك نقابة المهندسين الأردنيين مركزاً وأكاديمية للتدريب والتعليم وهي مستعدة لتقديم خبراتها وامكانياتها للزملاء المهندسين البحرينيين.



