الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

زيارة وشيكة لـ"جونسون" إلى السعودية لتخفيف تداعيات العقوبات على روسيا بعد حظر واردات النفط

الملك يحضر تمارين بحرية وتعبوية مشتركة بين القوات الخاصة الأردنية والنرويجية - صور

غرفة صناعة الأردن: 4 مصانع تكرير زيوت أغلقت في الأردن نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج

الاستهلاكية العسكرية: أسعار سلع غذائية ستبقى "منخفضة" في رمضان

روسيا تحظر إنستغرام على المواطنين

جمعية الأنثروبولوجيين تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يلتقي وفداً قطرياً

جمعية البنوك : لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط البنوك في شهر نيسان

نقيب المهندسين: مساع ومباحثات لتوفير فرص عمل للأردنيين في البحرين

"رصاصة واحدة تكفي" .. أمريكا تتوعد روسيا بتفعيل "المادة 5" لحلف الناتو - تفاصيل

الأحد، 13-03-2022 09:21 م

نقيب المهندسين: مساع ومباحثات لتوفير فرص عمل للأردنيين في البحرين

f5d1f71b-أحمد-سمارة-الزعبي


الوكيل الاخباري - يشارك نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، باحتفالات جمعية المهندسين البحرينية في اليوبيل الذهبي الذي سيقام يوم الثلاثاء.

اضافة اعلان

وسيعقد سمارة على هامش الزيارة التي سيقوم بها إلى البحرين عددا من اللقاءات مع مسؤولي الجمعية البحرينية ومسؤولين بحرينيين وسيزور شركات خاصة بحرينية.


وقال النقيب، أن علاقات تاريخية تربط ما بين نقابة المهندسين الأردنيين وجمعية المهندسين البحرينية، وسنعمل على تعزيزها وتطويرها لخدمة المهندسين البحرينيين والأردنيين.


وأكد أن العديد من اللقاءات والاجتماعات التي سيعقدها على هامش الاحتفالات هدفها البحث وإيجاد فرص عمل للمهندسين الأردنيين.


وأضاف، أنه سيلتقي مع وكيل وزارة الأشغال العامة البحرينية، وسيزور شركات بحرينية كبرى تعمل بمجال الاستشارات الهندسية والمقاولات والانشاءات وسيلتقي مع المسؤولين فيها.


وأضاف أن مباحثاته مع الجهات والشخصيات البحرينية ستتركز على آليات تشغيل المهندسين الأردنيين في البحرين، فهناك فرص كبيرة، ومهندسينا يتميزون بكفاءاتهم وامكانياتهم وخبرات عالية تمكنهم من النجاح بالعمل بأي سوق عربي أو عالمي.


وأشار المهندس سمارة الزعبي، أن الكثير من المهندسين الأردنيين يعملون ومنذ سنوات في مملكة البحرين، مبينا أن السوق البحريني يملك القدرات والامكانيات لاستيعاب أعداد كبيرة من المهندسين الأردنيين.


من جهة أخرى، بين النقيب أنه سيلتقي مع المهندسين الأردنيين العاملين في مملكة البحرين من خلال لجنة ارتباط المهندسين التابعة لنقابة المهندسين الأردنيين.   


إلى ذلك، أكد المهندس سمارة الزعبي استعداد النقابة لمساعدة الجمعية البحرينية في تعليم وتدريب المهندسين، حيث تملك نقابة المهندسين الأردنيين مركزاً وأكاديمية للتدريب والتعليم وهي مستعدة لتقديم خبراتها وامكانياتها للزملاء المهندسين البحرينيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
622e2e6eb326b

غرفة صناعة الأردن: 4 مصانع تكرير زيوت أغلقت في الأردن نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج

622e301188155

الاستهلاكية العسكرية: أسعار سلع غذائية ستبقى "منخفضة" في رمضان

1647198167118

جمعية الأنثروبولوجيين تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

t

رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يلتقي وفداً قطرياً

320225183543700750426

جمعية البنوك : لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط البنوك في شهر نيسان

1642944207801293400

مراكز التطعيم ضد كورونا الاثنين في المحافظات - أسماء

أخبار متعلقة
main_image5e286c7873177

مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ومديرية الأمن العام للتعاون في تدقيق المخططات الهندسية

f5d1f71b-أحمد-سمارة-الزعبي (1)

الزعبي يوضح أسباب رفض نقابة المهندسين رقابة "الوطني لحقوق الانسان" على الانتخابات

أحمد-سمارة-الزعبي

نقيب المهندسين يعلق على انتخابات فروع النقابة

357727_55_1645131203

الردايدة رئيسا لفرع مهندسي إربد

620fcc76c2f3e

إغلاق الصناديق في انتخابات فروع نقابة المهندسين ونسبة الاقتراع 47%

ببببب

المهندسين تدين الاعتداءات المتكررة على حي الشيخ جراح