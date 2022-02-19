نقيب المهندسين يعلق على انتخابات فروع النقابة

الوكيل الإخباري

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- قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن المهندسين على كامل مساحة الوطن، أثبتوا أنهم جديرون بكل احترام وتقدير، بصدق انتمائهم للوطن والتفافهم حول نقابتهموأضاف الزعبي في إدراج له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن عملية الاقتراع سارت بكل يسر وسهولة وضمن أجواء ديمقراطية وتنافس شريف، متمنيا أن تنسحب الأجواء السائدة على باقي الأطر النقابية المقبلة.وتاليا ما كتبه نقيب المهندسين على مواقع التواصل الاجتماعي:مع إغلاق باب الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين الأردنيين في المحافظات، يثبت المهندسون الأردنيون مجددا انهم جديرون بكل احترام وتقدير، وبصدق انتمائهم لهذا الوطن، والتفافهم حول نقابتهم.لقد سارت عملية الاقتراع بكل يسر وسهولة وضمن أجواء ديمقراطية وتنافس شريف، بين المترشحين والمترشحات، ولم يحدث والحمد لله ما ينغص هذه التظاهرة الديمقراطية المحترمة، والتي نتوقع ونتمنى أن تنسحب على باقي انتخابات الاطر النقابية المقبلة، وأن يسقط رهان قلة قليلة بالتشويش على حقنا الديمقراطي والنقابي باختلاق الفبركات ومحاولة الطعن بالإرادة الحرة لقطاعات واسعة من المهنيين والنقابيين.نبارك لمن فاز بالتزكية ببعض الفروع، ونبارك أيضا مسبقا لمن سيفوزوا بالانتخابات، محترمين خيارات الهيئة العامة للفروع، ومتمنين للهيئات الإدارية القادمة التوفيق والنجاح بخدمة المهندسين والمهندسات ونقابتهم ومهنتهم.