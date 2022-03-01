نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن الزيوت النباتية تصل الأردن بحالتها النهائية الجاهزة للاستهلاك بشكل سائب من أكثر من دولة ويتم تعبئتها محليا داخل 7 مصانع تقريبا، فيما تصل كميات على شكل عبوات جاهزة وأكثرها يتم استيراده من السعودية ومصر. اضافة اعلان





وقال الحاج توفيق إن ارتفاع الزيوت النباتية محليا إضافة الى سلع أخرى تم على مراحل بطيئة بالرغم من أن الأسعار محليا ما زالت أقل من الأسعار العالمية لأن المستورد او صاحب المصنع يحتسب التكلفة أولا بأول بسبب الركود الذي يضرب الأسواق المحلية منذ فترة طويلة ويسعى الى تأمين المملكة بمخزون آمن بغض النظر عن سعر التكلفة بسبب حالة الجنون التي اصابت الأسواق العالمية قبل الحرب الروسية الأوكرانية وزاد هذا الجنون بعد بدء الحرب واصبح تأمين سلعة الزيوت اصعب من السابق والاسعار مرشحة للارتفاع في المستقبل.



وأضاف أنه لا صحة لما يدعيه البعض بأن الأسعار ارتفعت بسبب الحرب واذا كان الامر بهذه السهولة فكان من الاسهل رفع السكر والأرز بذريعة الحرب.



وتابع في منشور عبر فيسبوك، "لن نقبل إلا أن نقول الحقيقة للناس بالرغم من انها لن تعجب الكثيرين، ونعلم ان هناك فئة قليلة تحاول افتعال ازمة او الترويج لأخبار مضللة تسببت بإرباك الأسواق والمواطن الأردني".



وأشار إلى أن الهدف الرئيسي الان ومنذ فترة هو تأمين المملكة بمخزون آمن لأننا لا نملك وسيلة ضغط للتفاوض والمناورة مع الموردين في الخارج لخفض الأسعار والانتظار لحين انخفاض الأسعار رغم "المخاطرة" بالشراء بالسعر المرتفع.



وذكَّر الحاج توفيق بانتكاسة وافلاس العديد من الشركات والتجار وأصحاب المصانع في عام 2008 بعد انهيار أسواق الزيوت النباتية عالميا بشكل مفاجئ وكان لديهم كميات كبيرة بالسعر المرتفع.



واستعراض الحاج توفيق الارتفاعات التي طرأت على أسعار الزيوت النباتية واصلة إلى ميناء العقبة خلال عام ونصف تقريبا، موضحا أن الأردن لا ينتج أي نقطة زيت.







