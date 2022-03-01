الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 10:45 م

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

32_5_1


الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن الزيوت النباتية تصل الأردن بحالتها النهائية الجاهزة للاستهلاك بشكل سائب من أكثر من دولة ويتم تعبئتها محليا داخل 7 مصانع تقريبا، فيما تصل كميات على شكل عبوات جاهزة وأكثرها يتم استيراده من السعودية ومصر.اضافة اعلان


وقال الحاج توفيق إن ارتفاع الزيوت النباتية محليا إضافة الى سلع أخرى تم على مراحل بطيئة بالرغم من أن الأسعار محليا ما زالت أقل من الأسعار العالمية لأن المستورد او صاحب المصنع يحتسب التكلفة أولا بأول بسبب الركود الذي يضرب الأسواق المحلية منذ فترة طويلة ويسعى الى تأمين المملكة بمخزون آمن بغض النظر عن سعر التكلفة بسبب حالة الجنون التي اصابت الأسواق العالمية قبل الحرب الروسية الأوكرانية وزاد هذا الجنون بعد بدء الحرب واصبح تأمين سلعة الزيوت اصعب من السابق والاسعار مرشحة للارتفاع في المستقبل.

وأضاف أنه لا صحة لما يدعيه البعض بأن الأسعار ارتفعت بسبب الحرب واذا كان الامر بهذه السهولة فكان من الاسهل رفع السكر والأرز بذريعة الحرب.

وتابع في منشور عبر فيسبوك، "لن نقبل إلا أن نقول الحقيقة للناس بالرغم من انها لن تعجب الكثيرين، ونعلم ان هناك فئة قليلة تحاول افتعال ازمة او الترويج لأخبار مضللة تسببت بإرباك الأسواق والمواطن الأردني".

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي الان ومنذ فترة هو تأمين المملكة بمخزون آمن لأننا لا نملك وسيلة ضغط للتفاوض والمناورة مع الموردين في الخارج لخفض الأسعار والانتظار لحين انخفاض الأسعار رغم "المخاطرة" بالشراء بالسعر المرتفع.

وذكَّر الحاج توفيق بانتكاسة وافلاس العديد من الشركات والتجار وأصحاب المصانع في عام 2008 بعد انهيار أسواق الزيوت النباتية عالميا بشكل مفاجئ وكان لديهم كميات كبيرة بالسعر المرتفع.

واستعراض الحاج توفيق الارتفاعات التي طرأت على أسعار الزيوت النباتية واصلة إلى ميناء العقبة خلال عام ونصف تقريبا، موضحا أن الأردن لا ينتج أي نقطة زيت.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

ae4f3ee3-a43a-4777-b143-3e4761fadb1a-1536x1148

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

أخبار متعلقة
image_750x_614f51f2cb480

أكثر من 17 ألف و 800 إصابة جديدة بكورونا في الأردن والحالات النشطة نحو 109 آلاف حالة

61fa8eb6a2a98

الملك يُدين الاعتداءات الحوثية على السعودية ويؤكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

وزير العمل القطري يصل إلى المملكة في زيارة رسمية

9202125113841648630966

قفزة جديدة بأعداد إصابات كورونا وحصيلة قياسية تسجل لأول مرة في المملكة

48613dc498d83007af57f5e5652bc621

نقيب المهندسين يرحب بالتحقيق بأسباب انقطاع التيار الكهربائي

إعطاء القاح

أكثر من 16 ألف إصابة في المملكة وذروة الإصابات لم تبلغ بعد.. والإصابات النشطة تتخطى الـ85 ألفاً