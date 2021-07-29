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الخميس، 29-07-2021 01:07 م

نقيب شركات التخليص يثمن قرار إلغاء العمل بنظام باك تو باك

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الوكيل الإخباري - ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الجهود الحكومية والأمنية المبذولة لتطبيق قرار رئاسة الوزراء، إلغاء العمل بنظام " باك تو باك" لما له من أهمية في تسهيل مرور الشاحنات من معبر حدود جابر.

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وأضاف أبو عاقولة في بيان اليوم الخميس، إن القرار سمح بدخول الشاحنات القادمة والمغادرة من وإلى سوريا ولبنان، ما سهل عملية النقل، وقلل وقت التبادل. وفي ذات السياق، طالب بضرورة تخفيض الرسوم المرتفعة، التي تفرضها كل من الأردن وسوريا على الشاحنات، والذي ينعكس على ارتفاع التكاليف، ويؤدي إلى ارتفاع سعر البضائع.


ودعا إلى الإسراع في افتتاح المنطقة الحرة السورية، وإعادة العمل فيها كالسابق، لاستقطاب التجار وتنشيط الحركة في المنطقة الحدودية.


كما شدد على أهمية إعادة النظر بالآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة، في ما يخص الفحوصات الطبية، التي تطلبها من السائقين، وتتسبب بتأخير مرور الشاحنات، مطالبا بالسماح للتجار بإجراء فحص كورونا واحد فقط، لكل من يغادر ويعود إلى أراضي المملكة خلال عشرة أيام، لضمان عدم تأخرهم في المناطق الحدودية.

 




 

 


 

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