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الأحد، 30-06-2024 10:18 م

نموذجية اليرموك تحقق المركز الأول في مسابقة علماء الغد لطلبة المدارس

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الوكيل الإخباري - حقق فريق المدرسة النموذجية التابعة لجامعة اليرموك، المركز الأول على مستوى مدارس المملكة، كأفضل مشروع في مسابقة علماء الغد، التي نظمتها جامعة الحسين التقنية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد والسفارة الأيرلندية في عمان، ليتأهل للمشاركة في معرض الغد في ايرلندا.

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ووفق بيان للجامعة، فإن فوز فريق المدرسة النموذجية في المسابقة جاء عن مشروع نظام رصد للأورام الدماغية، وهو نظام يعمل على تحليل وتشخيص صور الأشعة الدماغية لرصد وتحديد الأورام الدماغية فيها، إذ وصلت دقة النظام في نسخته الأخيرة إلى أكثر من 85 بالمئة .


وتتمثل فوائد النظام في تخفيضه لنسب الأخطاء الطبية من خلال إعطائه لنتائج تقارير أشعة ذات دقة عالية، وتحسين التجربة العامة للمرضى من خلال تقليل الوقت المستغرق لإعطاء التشخيص الصحيح.


وضم فريق المشروع كلا من الطالب وصفي الرشدان والطالب أحمد شطناوي والطالب محمد الشرمان، بإشراف المعلم علي الدبابي .


وقال الدبابي، إن المسابقة شهدت ترشيح 180 مشروعا للمرحلة النهائية من مدارس المملكة، مبينا أن لجان التحكيم ضمت نخبة من أساتذة الجامعات ورؤساء الشركات والقادة.


وأضاف أن مشاركة الفريق جاءت بعد أن بدأ طلبته في البحث بالمشاكل التي يعاني منها أفراد المجتمع وبعد إجراء استبيان من قبل فريق العمل اظهر أن أكثر من 40 بالمئة من متلقي الخدمات الصحية في الأردن يحتاجون للانتظار أكثر من 24 ساعة لتلقي نتائج صور الأشعة، الأمر الذي يؤخر ويعيق التدخل العلاجي السريع، ما قد يؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى تسجيل أخطاء تشخيصية عند أكثر من 35 بالمئة من متلقي الاستبيان، وعليه جاءت فكرة هذا المشروع في تقديم الحلول لهذه الأخطاء.


بدوره، قال مدير العام المدرسة الدكتور حمزة الربابعة، أن الجزء الأكبر من العمل على المشروع الذي بدأ منذ كانون ثاني الماضي، جرى في مختبر الحاسوب بالمدرسة، كما ونفذ الفريق العديد من الزيارات الميدانية للمستشفيات في مدينة إربد، لافتا إلى تعاون كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في الجامعة في إنجاز هذا المشروع.


واكد أهمية المشاركة في مثل هذه المسابقات والفعاليات الطلابية لأهميتها ودورها الفاعل في تعزيز الابداع والابتكار والتفكير العلمي، لافتا إلى حرص جامعة اليرموك ورؤيتها في دعم وتشجيع طلبة المدرسة النموذجية على التفاعل والمشاركة في مختلف المسابقات العلمية والثقافية والرياضية .

 




 

 


 

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