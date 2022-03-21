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الإثنين، 21-03-2022 05:28 م

نموذجية اليرموك تنظم مسابقة لتصميم أفضل طبق سياحي

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 الوكيل الاخباري - نظمت المدرسة النموذجية التابعة لجامعة اليرموك، اليوم الاثنين، مسابقة لتصميم أفضل طبق سياحي ومعرضا فنيا، وذلك ضمن احتفالات المملكة بميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وذكرى معركة الكرامة ويوم الأم.

وقال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني لوكالة (بترا)، إن هذا اليوم، كان مميزا بفعالياته، حيث رأينا فيه فرحة الطالبات والمعلمات المشاركات بعد أزمة وباء كورونا التي تسببت بإيقاف جميع الأنشطة اللامنهجية خلالها.

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