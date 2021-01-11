نموذج إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الاثنين، عن إطلاق المؤسسة نموذجاً إلكترونياً خاصاً للإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بمطعوم كوفيد-19.

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وأوضح مهيدات في تصريحات صحافية، أن "النموذج يتضمن حالياً أسئلة يقدمها الشخص الذي تلقى المطعوم سواء كان (فايزر-بيونتك أو سينوفارم)".



وأضاف أن "النموذج يهدف للمساهمة في بلاغ الأشخاص عن أية آثار جانبية حدثت بعد استخدام المطعوم الخاص بالوقاية من كوفيد-19، وحرصاً من المؤسسة على توفير أدوية فعاله وآمنة".



ويركز النموذج على الأعراض قبل أسبوع من تلقي الشخص الجرعة الأولى، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، ألم في العضلات، حساسية شديدة تضمنت ضيقا بالتنفس، تعبا، صداعا، قشعريرة، ألما بالمفاصل.



وبعد تلقي المطعوم، يتضمن "النموذج" اختيارات حول آثار جانبية بعد تلقي المطعوم، مثل: ألم في موضع الحقن، تعب، صداع، ألم في العضلات، قشعريرة، ألم مفاصل، ارتفاع في درجات الحرارة، انتفاخ موضع الحقن، احمرار موضع الحقن، غثيان، حساسية شديدة تضمنت ضيقا بالتنفس، وتاريخ ظهورها.



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