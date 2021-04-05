نموذج تطعيم خاص للمرضى - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة ، عن إعدادها "نمـوذج" لغايات تطعيـم الاشخاص الذين يستدعي وضعهم الصحي ذلك .

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ودعت الوزارة المواطنين وفق ما وصل " الوكيل الإخباري" ، بإرفاق التقارير الطبية وصورة عن الهوية الشخصية للأردنيين وصورة عن جواز السفر لغير الأردنيين، على أن يكون مُسجّلا على منصة المطاعيم.

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