نمو حركة الطائرات بالمملكة خلال آذار الماضي 28%

الوكيل الإخباري - سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي في آذار الماضي نموا مقارنة مع شباط الذي سبقه، حيث بلغت نسبته 28% مقارنة مع نسبة نمو بلغت 16% لنفس الفترة من العام الماضي.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الخميس، إنّ الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في آذار وصلت إلى 5076 رحلة جوية، حيث ربط الأردن بـ 72 وجهة دولية مباشرة مقارنة مع 2195 رحلة جوية في آذار 2021 و 6162 رحلة جوية لنفس الفترة من 2019.