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نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء 36% خلال الشهر الماضي

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الإثنين، 23-08-2021 04:34 م

نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء 36% خلال الشهر الماضي

مطار


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي سجلت الشهر الماضي نموا بنسبة 36 بالمئة مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه.

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وأضاف مستو، اليوم الاثنين، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في تموز وصل إلى 5359 رحلة جوية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية منذ بداية العام الحالي 20569 رحلة جوية دولية ربطت المملكة بـ68 وجهة دولية مباشرة.


وأشار إلى أن حركة المسافرين ارتفعت بنسبة 60 بالمئة في تموز الماضي، مقارنة بشهر حزيران الماضي، مشيرا إلى أن القادمين شكلوا حوالي 58 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، إذ بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 622 ألف مسافر.


وبين مستو أن نسبة مستكملي جرعات اللقاح من القادمين ارتفعت إلى 28 بالمئة خلال شهر تموز الماضي، مقارنة بحوالي 20 بالمئة، خلال حزيران الماضي، أي بعد تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة بإعفاء المسافرين القادمين من فحص كورونا (بي سي آر) في حال استكمل المسافر جرعات اللقاح من دول معينة.


وأكد أن الأرقام الأخيرة تعكس ارتفاع عدد القادمين إلى المملكة من متلقي اللقاح ما يسهم في منع انتشار فيروس كورونا، ومنح المسافرين أجواء آمنة.
ووصل عدد الرحلات اليومية في شهر تموز الماضي إلى 173 رحلة قادمة ومغادرة بحسب مستو، مقارنة مع 26 رحلة يوميا في شهر تموز من العام الماضي، و 255 رحلة لنفس الشهر من عام 2019.


 




 

 


 

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