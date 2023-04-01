نمو صادرات المملكة إلى أميركا 22% خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - نمت قيمة صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 22.1 بالمئة، لتصل إلى حوالي 118 مليون دينار، مقارنة من نحو 96 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 38.2 بالمئة، لتصل إلى نحو 150 مليون دينار، مقارنة مع 109 ملايين دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.



وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي إلى نحو 268 مليون دينار، مقارنة مع 205 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وأظهرت البيانات، بأن عجز الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة، وصل خلال كانون الثاني الماضي إلى نحو 32 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 13 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.