الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة عشريني بحادث تدهور في عمان

حماية الأسرة : رفع سرعة استجابة بلاغات العنف الأسري

تنويه هام لطلبة التوجيهي التكميلي

وفاة 54 طبيباً في الأردن منذ بدء جائحة كورونا

الفراية: نعتمد على حوكمة الهجرة

السفير الأمريكي: “الطاقة مقابل المياه” اتفاق تجاري ولم نتدخل

الدفاع المدني : التعامل مع 48 حريقاً و 1534 بلاغاً خلال 24 ساعة

المنخفض يرفع الحمل الكهربائي بشكل ملحوظ - تفاصيل

صندوق النقد يتيح للأردن سحب 335 مليون دولار مع ختام المراجعة الثالثة

نمو "ضعيف جداً" لموجودات صندوق الضمان منذ تأسيسه قبل 17 عاماً.. تفاصيل

الثلاثاء، 21-12-2021 09:48 ص

نمو "ضعيف جداً" لموجودات صندوق الضمان منذ تأسيسه قبل 17 عاماً.. تفاصيل

1627986735621


الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نَمَت نمواً ضعيفاً جداً وغير مسبوق ما بين عامي 2019 - 2020 بمقدار (170) مليون دينار فقط، حيث بلغت الموجودات في نهاية عام 2020: (11) مليار و (167) مليون دينار مقارنة مع (10) مليارات و (997) مليون دينار في نهاية عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 1.6% وهي الأقل منذ تأسيس وبدء عمل صندوق الاستثمار عام 2003، وتعادل 13% فقط من متوسط النمو السنوي للموجودات حيث يبلغ متوسط النمو (12.8%) سنوياً.اضافة اعلان


وأوضح الصبيحي في منشور له على الفيسبوك الثلاثاء، أن صندوق استثمار أموال الضمان يعزو هذا النمو الضعيف في موجوداته الى سببين رئيسين، هما الآثار الناجمة عن جائحة كورونا التي أدّت إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية لأسعار أسهم الشركات، وضعف تحويلات الفوائض النقدية من مؤسسة الضمان بسبب الإنفاق على برامج الحماية المرتبطة بالجائحة.

وأشار الصبيحي إلى أن الفوائض المالية التأمينية التي تُحوّل سنوياً من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار، انخفضت بصورة كبيرة جداً عام 2020 وبنسبة (94.4%) عما تم تحويله عام 2019، حيث بلغ الفائض المحوّل للصندوق عام 2020 حوالي (29) مليون دينار فقط، فيما بلغ الفائض المالي التأميني المحوّل للصندوق عام 2019 حوالي (517) مليون دينار.

 


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image601bccf5356e4

إحالة شركات تحتال على المواطنين إلى القضاء قريبا

381085_1_1593009966

حماية الأسرة : رفع سرعة استجابة بلاغات العنف الأسري

M63A8882

تنويه هام لطلبة التوجيهي التكميلي

تفسير-رؤية-الدجاج-الحي-في-المنام

"مزارعي الدواجن" يحذر من هيكلة التعرفة الجمركية على الدجاج المستورد

155618

وفاة 54 طبيباً في الأردن منذ بدء جائحة كورونا

4

الفراية: نعتمد على حوكمة الهجرة

أخبار متعلقة
1020202715840564801287

الضمان يتوجه لإعادة النظر برواتب متقاعديه المتدنية

مكافحة_الفساد

حجازي: الجائحة تعيق جهود مكافحة الفساد

main_image5c90de0a02d59

مهم لورثة متقاعدي الضمان.. هكذا يتم توزيع الراتب على مستحقيه

1607415463

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

صندوق المعونة الوطنية

المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3

بورصة

تراجع القيمة السوقية لبورصة عمان إلى 21.74 مليار دولار