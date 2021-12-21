نمو "ضعيف جداً" لموجودات صندوق الضمان منذ تأسيسه قبل 17 عاماً.. تفاصيل

الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نَمَت نمواً ضعيفاً جداً وغير مسبوق ما بين عامي 2019 - 2020 بمقدار (170) مليون دينار فقط، حيث بلغت الموجودات في نهاية عام 2020: (11) مليار و (167) مليون دينار مقارنة مع (10) مليارات و (997) مليون دينار في نهاية عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 1.6% وهي الأقل منذ تأسيس وبدء عمل صندوق الاستثمار عام 2003، وتعادل 13% فقط من متوسط النمو السنوي للموجودات حيث يبلغ متوسط النمو (12.8%) سنوياً. اضافة اعلان





وأوضح الصبيحي في منشور له على الفيسبوك الثلاثاء، أن صندوق استثمار أموال الضمان يعزو هذا النمو الضعيف في موجوداته الى سببين رئيسين، هما الآثار الناجمة عن جائحة كورونا التي أدّت إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية لأسعار أسهم الشركات، وضعف تحويلات الفوائض النقدية من مؤسسة الضمان بسبب الإنفاق على برامج الحماية المرتبطة بالجائحة.



وأشار الصبيحي إلى أن الفوائض المالية التأمينية التي تُحوّل سنوياً من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار، انخفضت بصورة كبيرة جداً عام 2020 وبنسبة (94.4%) عما تم تحويله عام 2019، حيث بلغ الفائض المحوّل للصندوق عام 2020 حوالي (29) مليون دينار فقط، فيما بلغ الفائض المالي التأميني المحوّل للصندوق عام 2019 حوالي (517) مليون دينار.



