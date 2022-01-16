نمو موجودات 'أموال الضمان الاجتماعي' 10% في العام الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لعام 2021 لتصل إلى 12.3 مليار دينار وبنمو نسبته 10%، وفقا لرئيسة الصندوق خلود السقاف.

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وارتفعت موجودات الصندوق في نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.3 مليار دينار، مقارنة مع 1.6 مليار دينار نهاية العام 2003، فيما بلغ معدل الفائدة على الموجودات للفترة ذاتها 5.4% سنويا.



وبلغ الدخل المتحقق للعام الماضي 575 مليون دينار وبنسبة نمو 13%.

وأوضحت أن "الاستثمار لتحقيق عائد مجدي وضمن مستويات مخاطر مقبولة، حيث يعمل الصندوق ضمن منظومة حوكمة مؤسسية شاملة وفق أفضل الممارسات العالمية".



وبينت أن الصندوق يعمل بمهنية وحرفية ‏وأمانة للحفاظ على أموال المشتركين.

وعن المشاريع الجديدة، أشارت السقاف إلى بدء العمل في أول مشروع زراعي في منطقة المدورة و بقيمة استثمار متوقعة تبلغ 13 مليون دينار.



ولفتت النظر إلى بدء العمل في 3 محطات طاقة شمسية وبوفر متوقع بنحو 5 ملايين دينار سنويا في فاتورة الطاقة.



وقالت السقاف إن الصندوق يدرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني للمياه وإنشاء المدارس الحكومية، وتسعى لبناء مؤسسة استثمارية متخصصة ومتميزة.