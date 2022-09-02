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الجمعة، 02-09-2022 11:58 م

نمو والنقابية الموحدة تتقاسمان مقاعد فرع أطباء إربد

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الوكيل الإخباري - تقاسمت قائمتا نمو والنقابية الموحدة مقاعد اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء لمحافظة إربد بفوز كل قائمة بأربعة مقاعد في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة بمجمع النقابات المهنية.

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وفاز بعضوية لجنة الفرع كل من باسم غرايبة وعلي توفيق السعد وشادي بني هاني ومها عبيدات وصهيب الرشدان وحسن بلص ورائد المعايطة وخالد اللافي.


وقال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي إن الاعتراض الذين سجله مرشح رئاسة الفرع الدكتور ماجد عبيدات سينظر به مجلس النقابة في جلسته المقبلة بحضور المستشار القانوني.


ويشار إلى أن القائمة الموحدة تضم العديد من التيارات الانتخابية.

 




 

 


 

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