الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين: 3 وفيات و386 إصابة جديدة بـكورونا

ارتفاع صادم في وفيات واصابات كورونا في الاردن

عجلون : اختتام مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء

%90 نسبة الإنجاز في صيانة وترميم مواقع أثرية في محافظة جرش

80 فرصة عمل اضافية لتشغيل أردنيين في الشوبك.. تفاصيل

الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية - صور

الطاقة : واردات المملكة من النفط العراقي الخام 840 الف برميل في ثلاثة اشهر

تراجع اليورو أمام الدولار

الإثنين، 29-11-2021 01:51 م

نواب يطالبون بتدخل المجتمع الدولي بعد اقتحام رئيس الاحتلال للحرم الإبراهيمي

الحرم-الابراهيمي-يهود-1-730x438
الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل للاحتفال بعيد “الأنوار اليهودي”


الوكيل الاخباري - وقع عدد من النواب على مذكرة نيابية احتجاجية على اثر اقتحام الرئيس "الصهيوني" امس الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل في الضفه الغربية وسط حراسة متشددة من قوات جيش الاحتلال.

اضافة اعلان

وطالب النواب بتحرك دولي عاجل لافشال المخطط السياسي الذي يقوم به الرئيس "الصهيوني" باعتباره سابقة خطيرة ولا تنذر الا لخدمة الاحتلال بتهويد الحرم الابراهيمي واشارة واضحة للتوسع الاستيطاني "الصهيوني" الذي ادانته جميع القوى الدولية في وقت سابق.


واعلن النواب الموقعين على وقوفهم التام مع اهلنا في الحرم الابراهيمي ودولة فلسطين وتضامنهم المطلق، كما انهم يشدون من عزيمتهم لافشال مخطط الاحتلال منددين ومستنكرين كافة اشكال المخطط الصهيوني.


وناشد النواب المجتمع الدولي بإدانة تلك الزيارة والتي تمكن المستوطنين وتمنحهم الشرعية في الاستيطان راجين مخاطبة البرلمان العربي واتحاد البرلمان العربي واتحاد البرلمان الاوروبي والافريقي لإدانة تلك الزيارة وعدم تكرارها.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

ارتفاع صادم في وفيات واصابات كورونا في الاردن

1120212723564232292854

عجلون : اختتام مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية

1545299659910

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء

e7031649-d481-45d8-830b-b8660b0dd81c

الحكومة تخصص 3.4 مليون لإعادة تأهيل مطار ماركا

61a4d7ac386c0

%90 نسبة الإنجاز في صيانة وترميم مواقع أثرية في محافظة جرش

2202010114039905912647

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

أخبار متعلقة
11ipj-12

مصادر: الإدعاء العام سيصدر لائحة اتهام في قضية الطفلة لين

f

الدغمي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

6201922183623208894930

"الأمانة" تستورد 136 حافلة نقل جديدة لتعزيز اسطول "باص عمان"

61a31d104918f

وفد أميركي يفتتح اليوم مدرسة لأونروا في عمّان

الصفدي

الصفدي: قضية الشيخ جراح مهمة للأردن

0L5A1367 - Copy

السماح بإدخال كمية زيت زيتون محددة من الأراضي الفلسطينية