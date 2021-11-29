نواب يطالبون بتدخل المجتمع الدولي بعد اقتحام رئيس الاحتلال للحرم الإبراهيمي

الوكيل الاخباري - وقع عدد من النواب على مذكرة نيابية احتجاجية على اثر اقتحام الرئيس "الصهيوني" امس الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل في الضفه الغربية وسط حراسة متشددة من قوات جيش الاحتلال.

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وطالب النواب بتحرك دولي عاجل لافشال المخطط السياسي الذي يقوم به الرئيس "الصهيوني" باعتباره سابقة خطيرة ولا تنذر الا لخدمة الاحتلال بتهويد الحرم الابراهيمي واشارة واضحة للتوسع الاستيطاني "الصهيوني" الذي ادانته جميع القوى الدولية في وقت سابق.



واعلن النواب الموقعين على وقوفهم التام مع اهلنا في الحرم الابراهيمي ودولة فلسطين وتضامنهم المطلق، كما انهم يشدون من عزيمتهم لافشال مخطط الاحتلال منددين ومستنكرين كافة اشكال المخطط الصهيوني.



وناشد النواب المجتمع الدولي بإدانة تلك الزيارة والتي تمكن المستوطنين وتمنحهم الشرعية في الاستيطان راجين مخاطبة البرلمان العربي واتحاد البرلمان العربي واتحاد البرلمان الاوروبي والافريقي لإدانة تلك الزيارة وعدم تكرارها.







