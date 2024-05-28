نور الدين آل خطاب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية رسميًا

الوكيل الاخباري - اكتسح تحالف الطلبة من تيار النشامى والوطنيين والمُستقلّين في الجامعة الأردنية تنفيذية اتحاد طلبة الجامعة.

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وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في الجامعة الأردنية فوز الطالب نور الدين آل خطاب بمنصب رئيس اتحاد الطلبة، فيما فاز الطالب أوس الرحامنة العبادي بمنصب نائب الرئيس أما موقع أمين الصندوق فقد فاز فيه الطالب علي الحوامدة، وفاز بمنصب أمين السر الطالب أسامة المومني.



ويضم تحالف الوطن قوائم النشامى والعودة والكرامة وأبناء العشائر الأردنية.