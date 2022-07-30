السبت 30-07-2022
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مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني
بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان
جمعية الدار للثقافة والفنون تنفذ منحوتة عرار
نوفان العجارمة يكتب: مشروع قانون حقوق الطفل يتفق وأحكام الدستور
أخبار الشركات
أخبار الشركات
زين تقيم بطولة "جيلنا" لخماسي كرة القدم لإقليم الوسط
(296) مليون دينار صافي أرباح شركة البوتاس العربية في النصف الأول من العام الجاري
كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية بلغت 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله
تصفيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 تنطلق في الأردن اليوم
كورونا
كورونا
فيروس كورونا: الآثار الجانبية طويلة الأمد
العراق يسجل انخفاضا بإصابات كورونا
تحذير من عودة فقدان حاسة الشم مع متحور المنتشر حاليا
بريطانيا: علماء يبتكرون علكة مضادة للفيروس التاجي المستجد
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فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
تحديث.. الفلك الدولي يعلن أن الوطن العربي في مأمن من حطام الصاروخ الصيني
ولادة النمر "الأندر" في هافانا
فرصة لكل عاطل.. "مكافأة مغرية" للعاملين الجدد في أستراليا!
الفلك الدولي ينشر تحديثاً لمكان سقوط الصاروخ الصيني .. ودولتان عربيتان في الصدارة
ملاعب
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الفيصلي يسعى لتضييق الخناق على الوحدات
قبل مواجهة الفيصلي والعقبة ،، لائحة هدافي دوري المحترفين
يوفنتوس الإيطالي ينافس النصر السعودي على صفقة !؟
أبو طه يمنح الوحدات نقاط الابتعاد بالصدارة
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية
الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية