نيجيريا تتطلع للاستفادة من الخبرات الهندسية الأردنية

الوكيل الإخباري

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- قال السفير النيجيري لدى المملكة فاروق ملامي يابو، إن نيجيريا تسعى للاستفادة من الخبرات الهندسية الأردنية على مستوى الأفراد والشركات.واضاف يابو خلال مشاركته الأحد، في جلسات مؤتمر المهندسين الشباب، إن السوق النيجيري من الأسواق الواعدة للقطاع الهندسي الأردني، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالعمل الهندسي في نيجيريا ستوجه الدعوة لنقابة المهندسين لزيارة نيجيريا نهاية الشهر المقبل.وبين أن اتفاقية بين الطرفين ستوقع لتسهيل تصدير العمل الهندسي الأردني إلى نيجيريا سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.ورحب بإقامة معرض هندسي أردني نيجيري خلال زيارة الوفد إلى نيجيريا، للتشبيك بين الشركات والمؤسسات الهندسية في البلدين.من جهته، قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي، إن النقابة توسعت في برامج التدريب والتشغيل، واستحدثت صندوقا لرفد وتعزيز ميزانية تلك البرامج، وأعدت خطة عمل مبنية على أسس علمية لإدارة وتنفيذ برامج تدريب للمهندسين الأردنيين للعمل بألمانيا، لافتا إلى أن عددا من الزملاء وصل إلى المراحل النهائية من المقابلات مع الجهات المشغلة الألمانية.وبين أن النقابة قطعت شوطا من التنسيق مع الشركاء في المؤسسات المحلية والدولية، ولاسيما ما يتعلق بالسوق الإفريقي والكندي والأميركي، بهدف تصدير الكفاءات والخدمات الهندسية إلى هناك.واشار متحدثون إلى أن عددا من المهندسين الأردنيين اجتازوا دورات اللغة الألمانية التي عقدت بالتنسيق مع النقابة لتأهيل المهندسين للعمل في السوق الألماني، واستفادوا من برنامج بالتعاون بين النقابة والقطاع الخاص بما يتيح لهم إكمال دراستهم العليا والعمل في ألمانيا.