الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

الكويت تسجل 4883 إصابة بكورونا خلال يوم

المانيا تسجل 81417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الضمان: 2400 منشأة تستفيد من “استدامة” و”استدامة المعدّل”

السودان.. مقتل ضابط شرطة خلال مظاهرات في الخرطوم

مناهل مفتوحة خطرا على المارة في جرش

وزارة المياه والري تدعو للحيطة وعدم الاقتراب من السيول والأودية ومرافق المياه

نيويورك تايمز تصنف محمية ضانا ضمن الأبرز والأجمل في العالم

الصحة: خفض مدة الحجر لمصابي كورونا مبرر علميا

بيان من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول مطاعيم كورونا

التحقيق بمشاجرة النواب في مراحله النهائية.. وترجيح تجميد عضوية الرياطي

الخميس، 13-01-2022 03:47 م

نيويورك تايمز تصنف محمية ضانا ضمن الأبرز والأجمل في العالم

Dana_Reserve_02


الوكيل الاخباري - صنفت صحيفة نيويورك تايمز محمية ضانا للمحيط الحيوي ضمن 52 موقعاً عالمياً، تعتبر الأبرز والأجمل في العالم، وجاء ترتيب محمية ضانا أيضا في المركز الـ25، ضمن أحد أفضل الوجهات السياحية للعام 2022.اضافة اعلان


وسلطت الصحيفة الضوء على محمية ضانا باعتبارها موقعاً يستحق التأمل والزيارة، ومحمية فريدة، تمزج بين تاريخ ضارب في الجذور، ومكونات بيئية متميزة وجمال طبيعي أخاذ، معتبرة أنها وجهة فريدة للزيارة ومن ضمن أجمل المواقع الطبيعية حول العالم.

واعتبرت نيويورك تايمز أن هذه الأماكن تمنح الفرصة للزوار ليكونوا جزءاً من الحل للمشاكل التي تواجه البيئة، مثل السياحة غير المستدامة والتغير المناخي.

وكتبت الصحيفة تعريفا عن ضانا يظهر أهمية المحمية على الصعيد العالمي وتفردها بمميزات نادرة، سواء من حيث التضاريس الطبيعية الأخاذة أو من حيث الموقع الجغرافي والتنوع الحيوي الفريد في المحمية، إضافة إلى أهميتها التنموية للجانبين الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها محركاً تنموياً في محافظة الطفيلة.

وقالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، في بيان الخميس، إن محمية ضانا للمحيط الحيوي تحظى باهتمام عالمي، ولم تكن صحيفة النيويورك تايمز هي الأولى في تسليط الضوء عليه، بل حصلت المحمية على عشرات الجوائز العالمية، حيث تعتبر كنزاً وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار، وتكتسب أهمية خاصة على المستوى الدولي وتعتبر المحمية الأولى وطنياً التي يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.

ولفتت إلى أن محمية ضانا تقدم نموذجاً فريداً في الاقتصاد البيئي، حيث توفر فرص عمل للمجتمع المحلي ويعمل فيها 85 موظفا من أبناء المجتمع المحلي، في حين يستفيد من وجودها 500 عائلة بشكل غير مباشر من خلال شراء حاجيات المحمية من المجتمع المحلي، واستخدام مركباتهم للتنقل وغيرها من أشكال الاستفادة غير المباشرة.

(بترا)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

النجار: إربد عاصمة للثقافة العربية 2022 مشروع وطني وحضاري

2017-05-03

تخريج المشاركين ببرنامج التخطيط الاستراتيجي الثاني بكلية الدفاع

122021291941340555225

الاقتصاد النسوي تطلق دراسة حول المرأة والعمل

12202011204638735788211

الضمان: 2400 منشأة تستفيد من “استدامة” و”استدامة المعدّل”

53247_large

وزارة المياه والري تدعو للحيطة وعدم الاقتراب من السيول والأودية ومرافق المياه

89466e75-280b-41e9-90c1-30de36f91b32

الصحة: خفض مدة الحجر لمصابي كورونا مبرر علميا

أخبار متعلقة
5dana

محمية ضانا ضمن 52 موقعا عالميا لأفضل الوجهات السياحية

920213015933623387694

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة تربح أكثر من الدول المنتجة للنفط ونرفض الرفع و"الضريبة المقطوعة"

main_image5de52cb07eff4

الحكومة تدرس 4 عروض أجنبية ومحلية للتنقيب عن النحاس

w6b63yjXQjRyhVua3LdLMQBn9dVVax8on4YzNgLk

بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

fzLJNGtYSUELXSYnKjJqknZbTNm7OSO9aSqMP0BK

عمرو : توجه لزيادة فرص الاستثمار والتوسع مع القطاع الخاص

Screenshot_8

النائب الزعبي: لو لم نوقع على معاهدة وادي عربة لما كنا نجلس تحت قبة البرلمان