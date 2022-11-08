هاشتاغ #انقذو_راكان يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #انقذو_راكان بعد ان وجه والده عبر مقطع فيديو مناشدة لعلاجه .



وقال والد الطفل انه يعاني من مرض ضمور عضلات شوكي ، مشيراً ان المرض له مضاعفات تؤدي الى تلف عضلات الطفل ، وقد يتسبب بوفاته .



وبين ان علاجه مرتفع الثمن ، وان الدواء عبارة عن " ابرة" متوفرة في دولة الامارات والمملكة العربية السعودية .



وبين ان الطفل يعاني من المرض منذ سنتين ونصف ، وانه في حالة مستقرة ، وان الطفل ذكي وطلب منه مساعدته بالوقوف والمشي ، حيث يعاني من ضعف بالعضلات .



وتالياً فيديو مناشدة والد راكان عبر صفحة الطفل على الفيسبوك :

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