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الثلاثاء، 08-11-2022 09:38 م

هاشتاغ #انقذو_راكان يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #انقذو_راكان بعد ان وجه والده عبر مقطع فيديو مناشدة لعلاجه .

وقال والد الطفل انه يعاني من مرض ضمور عضلات شوكي ، مشيراً ان المرض له مضاعفات تؤدي الى تلف عضلات الطفل ، وقد يتسبب بوفاته .

وبين ان علاجه مرتفع الثمن ، وان الدواء عبارة عن " ابرة" متوفرة في دولة الامارات والمملكة العربية السعودية .

وبين ان الطفل يعاني من المرض منذ سنتين ونصف ، وانه في حالة مستقرة ، وان الطفل ذكي وطلب منه مساعدته بالوقوف والمشي ، حيث يعاني من ضعف بالعضلات .

وتالياً فيديو مناشدة والد راكان عبر صفحة الطفل على الفيسبوك : 

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