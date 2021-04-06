الثلاثاء 06-04-2021
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هاشتاق #دار_الهواشم يتصدر تويتر في الاردن

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الثلاثاء، 06-04-2021 12:09 ص

هاشتاق #دار_الهواشم يتصدر تويتر في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تصدر هاشتاق #دار_الهواشم على تويتر في الاردن .

وعبر ناشطون اردنيون عن سعادتهم بعد الرسالة التي صدرت عن سمو الامير حمزة بن الحسين بعنوان " سأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا" . 
 
 أوكل جلالة الملك عبدالله الثاني لعمه سمو الأمير الحسن بن طلال التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة بن الحسين، وذلك في ضوء قرار جلالته المتخذ سابقا بالتعامل مع الموضوع ضمن اطار الأسرة الهاشمية.

ووفق تغريدة بثها الديوان الملكي الهاشمي على (تويتر)، اليوم الاثنين، فإن سمو الامير الحسن بن طلال تواصل مع الامير حمزة، والذي بدوره أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.

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