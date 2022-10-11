هاكثون في العلوم والتكنولوجيا حول استخدام التكنولوجيا في حلول صديقة للبيئة

الوكيل الاخباري - نظم مركز التميز للمشاريع الإبداعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الثلاثاء، "هاكثون" بعنوان "استخدام التكنولوجيا في حلول صديقة للبيئة"، بدعم من مُنظمة "داد"، وذلك ضمن مشروع "ساكيد ايكو" بالشراكة مع عدد من الجامعات العربية والعالمية.



وقال مدير المركز الدكتور مهند قويدر لـ(بترا)، إن مثل هذه الفُرص تمكِّن الطلبة من تطوير واختبار وتنفيذ مشاريعهم وأفكارهم في مجال الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة من خلال كفاءة الطاقة وتقليل النفايات الضارة، مشيرا إلى أهمية حثِّ الطلبة المشاركين على اغتنام الفرصة المُتاحة لهم والاستفادة من "الهاكاثون".

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