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الثلاثاء، 15-12-2020 09:18 ص

هام بشأن تأشيرات العمرة للأردنيين

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الوكيل الإخباري - توقع مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجدي البطوش، أن تفتح تأشيرات العمرة للأردنيين في بداية العام المقبل.
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وقال البطوش في تصريح صحفي، إن السعودية فتحت المجال لبعض الدول مثل الباكستان واندونيسيا.

وبين أنه تم انشاء منصة الكترونية خاصة بشركات الحج والعمرة، إذ تشمل المنصة جميع المعلومات الخاصة بالمكتب، ويرفع عليها كافة المعلومات والتفاصيل والعقد المبرم بين المعتمر والشركة.

وأشار إلى ان الجانب السعودي أصدر عدة تعليمات في وقت لاحق لقبول المعتمر متعلقة بالعمر والحجر الصحي لثلاث أيام وفحص كورونا.

 




 

 


 

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