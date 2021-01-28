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الخميس، 28-01-2021 09:20 ص

وفق الدليل الارشادي

هام بشأن دوام طلبة المدارس

ه
أرشيفية


الوكيل الإخباري -تعتزم وزارة التربية والتعليم، إطلاق الرابط الخاص بالاستعلام عن شكل دوام طلبة المدارس وتقسيمها، اليوم الخميس ، وذلك وفق الدليل الارشادي لاجراءات عودة المدارس.

يأتي ذلك، وفق تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، حيث أعلن أنه سيتم اطلاق رابط خاص للاستفسار عن شكل دوام المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وستسمح الوزارة لأولياء الأمور باختيار شكل التعليم المناسب لأطفالهم سواء التعليم عن بُعد أو داخل المدارس شريطة أن تكون الامتحانات في المدارس.

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