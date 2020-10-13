هام حول ترخيص السيارات في العقبة

الوكيل الاخباري- أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مدينة العقبة اليوم الثلاثاء، المبادرة الابتكارية المتنقلة (بنوصلك)، للتسهيل والتيسير على المواطنين والحصول على الخدمة الأفضل.

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وقال رئيس قسم الترخيص في مديرية شرطة العقبة الرائد حمدي الزغول في تصريح صحفي، إن كوادر الترخيص، وبالتعاون مع قسم السير قدموا خدمات المعاملات الرئيسية للمركبات أمام متنزه الاميرة سلمى بالعقبة، وكذلك فحص المركبات فنيا وجميع معاملات السواقين الرئيسية.



وبين الزغول أن كافة المركبات التي يرغب المواطنين بتجديد ترخيصها وتتطلب فحصا فنيا، يمكن لأصحابها الحصول على ذلك بشكل دقيق ومتكامل وكما هو معمول به في اقسام الترخيص.



وشاركت الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مبادرة (اترك أثرا) بتوزيع الكمامات ومواد التعقيم على المواطنين والمراجعين وتوزيع بروشورات الطريق الآمن .

واكد رئيس مبادرة (اترك اثرا) الدكتور محمد كريشان، التزام الموطنين في هذه المرحلة على السلامة العامة وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال لبس الكمامات والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات الطبية.



