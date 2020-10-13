الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

الخارجية للوكيل : إعادة فتح الحدود البريــة قريبا

إسبانيا تبحث عن فوز جديد

روسيا: 244 وفاة و13868 إصابة جديدة بكورونا

هام حول ترخيص السيارات في العقبة

وزير التربية : لم نعلق دوام المراكز الثقافية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك

المعونة ترد على شكاوى مواطنين عبر برنامج الوكيل

ناطق إعلامي جديد لوزارة الصحة

منح ذوي متوفي كورونا حق اختيار مكان الدفن




الثلاثاء، 13-10-2020 01:16 م

هام حول ترخيص السيارات في العقبة

5202010124011486314299


الوكيل الاخباري- أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مدينة العقبة اليوم الثلاثاء، المبادرة الابتكارية المتنقلة (بنوصلك)، للتسهيل والتيسير على المواطنين والحصول على الخدمة الأفضل.

اضافة اعلان

وقال رئيس قسم الترخيص في مديرية شرطة العقبة الرائد حمدي الزغول في تصريح صحفي، إن كوادر الترخيص، وبالتعاون مع قسم السير قدموا خدمات المعاملات الرئيسية للمركبات أمام متنزه الاميرة سلمى بالعقبة، وكذلك فحص المركبات فنيا وجميع معاملات السواقين الرئيسية.


وبين الزغول أن كافة المركبات التي يرغب المواطنين بتجديد ترخيصها وتتطلب فحصا فنيا، يمكن لأصحابها الحصول على ذلك بشكل دقيق ومتكامل وكما هو معمول به في اقسام الترخيص.


وشاركت الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مبادرة (اترك أثرا) بتوزيع الكمامات ومواد التعقيم على المواطنين والمراجعين وتوزيع بروشورات الطريق الآمن .
واكد رئيس مبادرة (اترك اثرا) الدكتور محمد كريشان، التزام الموطنين في هذه المرحلة على السلامة العامة وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال لبس الكمامات والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات الطبية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

توزيع طرود غذائية على أسر متضررة من كورونا

ت

وزير التربية : لم نعلق دوام المراكز الثقافية

pic_138916

هكذا ودع وزير الزراعة السابق موظفي الوزارة

311219_5_1602579136

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك

unnamed

الكرك: ورشة عمل اشتراطات التعبئة والتغليف للصناعات الغذائية

fc2148a629637b6b5a7fcce85c3384ab

ناطق إعلامي جديد لوزارة الصحة

أخبار متعلقة
55

العقبة الخاصة تعلن عن اصابة عدد من موظفيها بكورونا

court-hammer_662444_highres

إحالة قضية نشر قائمة مصابي كورونا إلى القضاء

فرق-التقصي-والفحص-كورونا-121212

زائر للعقبة يتسبب بإصابة 9 مواطنين من عائلة بكورونا

102020192530875792963

العقبة الخاصة تطلب من الفنادق إغلاق مطاعمها

nQPn1rCVXVB4q3nEpxya5PWhDmsHSmV7FnomrRfS

من هم المستثنون من حظر التجول الشامل في العقبة؟

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

اغلاق مبنى مديرية صحة العقبة بعد تسجيل اصابات بكورونا