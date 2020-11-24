الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 05:19 م

هام حول دفع مخالفات أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - ‏قال رئيس قسم التحول الإلكتروني في وزارة العدل يوسف أبو صعليك، الثلاثاء، إنّ الدفع الإلكتروني لمخالفي أوامر الدفاع من خلال موقع الوزارة.
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وأضاف أبو صعليك، لـ "المملكة"، أنّ الدفع من خلال موقع وزارة العدل يشمل الأفراد والمنشآت وجميع الجنسيات في الأردن.

وتابع، أن أي مخالف يعطى مدة أسبوع لدفع المخالفة الكترونيا كما نص عليها أمر الدفاع 19، حيث يتم ارسال رقم أمر الدفع برسالة نصية ‏للمخالف في حال عدم التكرار.

وأشار، إلى أنه في حالة الدفع يتم وقف ملاحقة المخالف قضائيا، وفي حالة لم يتم الدفع تحول المخالفة الكترونيا إلى دائرة الادعاء العام المختصة.

"هناك مجموعة قنوات لدفع قيمة الغرامة من خلال تطبيق وزارة العدل‏MOJ ‎‏ ومن خلال موقع الخدمات ‏الالكترونية الخاص بالوزارة، وقنوات الدفع الالكتروني المتاحة في ‏الأردن"، وفق أبو صعليك.

وبين، أن الخدمة لتسجيل جميع أنواع مخالفات أوامر الدفاع والتي حدد بها العقوبة فيها بالغرامة "فقط"، ‏وتسجيل المخالفات الجزائية الواردة من المؤسسات الحكومية والتي تكون العقوبة فيها الغرامة فقط اعمالا بنص ‏المادة 11/د من قانون محاكم الصلح.

ولفت، إلى أن الخدمة تساهم "بتقليل الاختلاط في مرافق الدولة، تخفيف الوقت والجهد على المواطنين من خلال دفع الغرامة ‏بشكل الالكتروني، تساعد بتخفيض الكلف التشغيلية على مستوى الدولة".

وأكد، أنه يتم تسجيل المخالفات الواردة ‏من المؤسسات بشكل الإلكتروني دون الحاجة الى مراجعة مندوبي المؤسسات للمحاكم المعنية.‏

وقال أبو صعليك، إنه سيتم توفير الخدمة للمفتشين على تطبيق الهواتف الذكية لتسهيل على المفتشين من تسجيل المخالفة من الميدان ‏خلال اسبوعين بتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أبو صعليك، أنه ستستكمل مرحلة التطوير لتصبح المخالفة الكترونية "لاورقية". ‏
 

 




 

 


 

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