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الثلاثاء، 24-01-2023 05:26 م

هام لأصحاب المركبات الكهربائية في الاردن

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الوكيل الاخباري - قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، الثلاثاء، إن أصحاب المركبات الكهربائية يمكنهم الحصول على عداد خاص لاحتساب استهلاكهم من الكهرباء.

وبينت القاق، أن الهدف من قرار الهيئة بالسماح للأشخاص الذين يملكون مركبات كهربائية بالحصول على عداد كهرباء خاص بشحن تلك المركبات، هو تفادي زيادة الاستهلاك من عداد المنزل المدعوم، وانتقال المشترك لشريحة أعلى.

وأضافت، أن الشخص الذي يمتلك مركبة كهربائية يمكن له التقدم بطلب للهيئة للحصول على عداد خاص لاحتساب كلفة شحن مركبته دون الحاجة لربط شاحن المركبة على العداد المنزلي.

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