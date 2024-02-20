هام لحاملي الجواز الأردني .. تستطيع زيارتها بدون ڤيزا

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الوكيل الاخباري - أعلنت حكومة كردستان، عن إمكانية دخول مواطني 53 دولة إلى الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة من بينهم الاردن، فيما أكدت أن الشرط الوحيد هو أن تكون صلاحية الجواز أكثر من 6 أشهر.اضافة اعلان


وفقاً لتوجيهات صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، يمكن لمواطني 53 دولة القدوم إلى إقليم كردستان دون تأشيرة.

وبحسب التوجيه، فإن مواطني هذه الدول، يمكنهم تقديم جوازاتهم على الحدود للحصول على تأشيرات إلكترونية للدخول إلى إقليم كردستان.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، تركيا، إيران، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.

 




 

 


 

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