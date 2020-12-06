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الأحد، 06-12-2020 09:15 ص

هام لطلبة التوجيهي حول الامتحان التكميلي

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن التربية لن تسمح للطلبة المصابين بـ"كورونا" من التقدم لامتحان الدورة التكميلية والتي ستعقد في الفترة ما بين 31/12 و16/1. 

وأضاف النعيمي في تصريحات صحفية، صباح الأحد بأن الطلبة المصابين بـ"كورونا" سيتمكنون من التقدم للامتحان مرة اخرى ضمن الدورة الصيفية التي ستنعقد في صيف 2021، حتى لو كانوا من الطلبة الذين استنفذوا حقهم بالتقدم للامتحان. 

وأشار النعيمي لوجود غرفة عزل لتقدم الطلبة للامتحان في حال كانت حرارتهم مرتفعة لاسباب اخرى غير الإصابة بـ"كورونا". 

 




 

 


 

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