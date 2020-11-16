هام لطلبة الجامعات حول التعلم عن بعد

الوكيل الإخباري
- في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على معالجة جميع الإشكالات الفنية التي تواجه طلبة الجامعات الأردنية في عملية التعليم الإلكتروني (التعلم عن بعد)، والعمل على استمرارية تفاعلهم مع هذه المنظومة التعليمية.اضافة اعلان
فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلب من جميع الطلبة الذين يقطنون في مناطق نائية ويعانون من إشكالات فنية تتسبب في ضعف شبكة الإنترنت في مناطقهم بأن يقوموا من خلال التعليق على هذا الإعلان عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك (هنا
) بتزويدنا باسم المنطقة واللواء التي يسكنون فيها مع تحديد اسم شركة الاتصالات المزودة لخدمة الانترنت حيث ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحصر هذه المناطق وتزويد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بها للعمل على حل هذه الإشكالات بالتعاون مع شركات الاتصالات المختلفة.