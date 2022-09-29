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الخميس، 29-09-2022 09:05 ص

هام لطلبة سوء الاختيار في طلبات القبول الموحد

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الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، الخميس، أن الوزارة ستفتح طلب محوسب لمسيئي الاختيار في طلبات القبول الموحد أو الطلبة الراغبين بتغيير التخصص أو الجامعة اعتبارا من السبت وحتى الثلاثاء.

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وقال الخطيب ، إن الجامعات ستحدد فترة استكمال إجراءات تسجيل الطلبة الجدد الذين تم قبولهم، متوقعا أن تبدأ السبت أو الأحد المقبلين.


وعن طلبات القبول لأبناء الأردنيات، أوضح أن فتح باب تقديم طلبات القبول لأبناء الأردنيات سيكون الأحد المقبل ولغاية الثلاثاء، مشيرا إلى أن إعلان قائمة القبول الموحد لهم ستكون نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.


وأرسلت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسائل نصية تتضمن إعلان نتيجة القبول الموحد للطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2022 / 2023، بحسب ما ذكر الخطيب، الأربعاء.


وقال الخطيب في بيان: "طلبتنا الأعزاء بدأت قبل قليل وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال رسائل نصية SMs تتضمن نتائج القبول الموحد لـ 71621 طالبا وطالبة".


وبلغ عدد الطلبات المقدمة لوحدة القبول الموحد للجامعات الحكومية 74915 طلبا، استبعد منها 3294 طلبا، وفق الخطيب في وقت سابق.


وأعلنت الوحدة، نتائج القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأميركية، البريطانية، البكالوريا الدولية .....الخ)، من خلال الرسائل النصية أسوة بباقي الطلبة وفي نفس الموعد.


وقال الخطيب في بيان صحفي الاثنين الماضي، إن القائمة ستشمل قبول الطلبة المستفيدين من المكارم الملكية السامية الأربعة (مكرمة أبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية، مكرمة أبناء المعلمين، مكرمة أبناء المخيمات، مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة).


وبحسب الخطيب، ستشمل القائمة قبول حملة شهادات الثانوية العامة العربية، وحملة شهادات الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم المعيدون، وتشمل جميع أنواع القبول بلا استثناء (ذوي الإعاقة، مرضى السرطان).


 




 

 


 

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