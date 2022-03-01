هام لكل شخص حصل على حكم قضائي في الأردن من الأعوام 2006 / 2017 - وثيقة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية، وذلك في القضايا البدائية والحقوقية والبدائية الجزائية والصلحية الجزائية والجنايات وبداية الجزاء والجنح.

وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات إنه وبحسب القانون سيتم الاتلاف بالصفة الاستئنافية التالية:

-قضايا بداية الحقوق من 1-1-2006 إلى 31-12-2006.

-قضايا صلح الحقوق من 1-1-2006 إلى 31-12-2006.

-قضايا صلح الجزاء من 1-1-2018 إلى 31-12-2018.

-قضايا الجنايات من 1-1-2011 إلى 31-12-2011.

-قضايا بداية الجزاء "الجنح" من 1-1-2015 إلى 31-12-2015

-قضايا بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية 1-1-2017 إلى 31-12-2017.

ودعا وزير العدل أي شخص راغب في الحصول على صورة عن قرار الحكم أو استرداد أي مبرزات أو وثائق أو أوراق قدمت في هذه القضايا أو صورة عنها، مراجعة محكمة بداية إربد، وذلك في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الصحف اليومية.

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