الثلاثاء 18-06-2024
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هام للاردنيين .. لتجنب فواتير الكهرباء المرتفعة اضبطوا المُكيفات على هذه الدرجة

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الثلاثاء، 18-06-2024 11:53 ص

هام للاردنيين .. لتجنب فواتير الكهرباء المرتفعة اضبطوا المُكيفات على هذه الدرجة

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الوكيل الاخباري - أكد دليل حفظ وترشيد استهلاك الطاقة، الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب هدرها في مختلف مجالات استهلاكها، ولا سيما خلال الفترات التي ترتفع فيها الأحمال الكهربائية في فصل الصيف.

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وبحسب الدليل المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن الاستخدام الأمثل للطاقة يمكن من الحصول على كفاءة عالية بأقل طاقة ممكنة، واستخدام الأجهزة والمعدات بأعلى كفاءة.


وبحسب الدليل فان جهاز التكييف من أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة لارتفاع درجة الحرارة أثناء الصيف، حيث يستهلك الجهاز قدرا كبيرا من الطاقة الكهربائية تنعكس على فاتورة الاستهلاك.



وشدد الدليل الإرشادي على ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 24 مئوية، وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح، حيث أن ضبط درجة حرارة المكيف لدرجات حرارة أقل من درجة الحرارة المريحة سيزيد من استهلاك الطاقة بنسبة قد تصل إلى 5 بالمئة لكل درجة.

 

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