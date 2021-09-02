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الخميس، 02-09-2021 01:12 م

هام للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في الجزائر وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير رحلتين من عمان إلى الجزائر يوم الأحد الموافق 5 / 9 / 2021  لنقل الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والراغبين بالعودة لاستكمال دراستهم بواسطة طائرتين تحملان الأرقام (RJ6072/RJ6071)  و  (RJ6074/RJ6073)فعلى جميع الطلبة الراغبين بالعودة إلى الجزائر على متن هذه الرحلات سرعة  الحجز والدفع إلكترونياً  أو شخصياً من خلال مراجعة مكتبي شركة الملكية الأردنية الكائنين في منطقة  العبدلي أو منطقة الدوار السابع اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2 / 9 / 2021، إضافةً إلى إمكانية الحجز والدفع عن طريق (VISA CARD) من خلال الاتصال على مركز الاتصال (CALL CENTER) في الملكية الأردنية على هاتف رقم (065100000).

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أما الطلبة الذين انتهت مدة تأشيراتهم فيمكنهم مراجعة السفارة الجزائرية في عمان صباح يوم السبت القادم الموافق 4 / 9 / 2021  لتجديدها مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية اللازمة.

 

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