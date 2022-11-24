هام للمقترضين حول رفع الفائدة وزيادة قيمة الاقتطاع الشهري

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد رئيس جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر محروق، أن على البنك تبليغ العميل بأي رفع يطرأ على فائدة القروض أو أي زيادة على قيمة الاقتطاع الشهري.

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وبيّن محروق لـ " الوكيل الإخباري" أن لكل بنك آلية تواصل خاصة مع العملاء، إما من خلال الاتصال المباشر أو الرسائل النصية على الهواتف، ويتم فيها تبليغ العميل بإجراء التعديل أو التغيير.



وأضاف أن أي مواطن يمكنه التوجه لدائرة حماية المستهلك في البنك المركزي وتقديم شكوى على البنك إذا شعر بوجود ظلم وقع عليه.



وكان قد شكا العديد من المواطنين لـ " الوكيل الإخباري" أن بنوك رفعت فوائد القروض عليهم أو رفعت قيمة الاقتطاع الشهري دون تبليغهم مسبقاً.



يذكر أن البنك المركزي قرر في الأشهر الماضية رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وللمحافظة على سعر صرف الدينار.