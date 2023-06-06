هام للمواطنين .. إطلاق منصة السجل الوطني للخدمات الحكومية - رابط

الوكيل الإخباري -
قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتطوير منصة رقمية لسجل الخدمات الحكومية تمكن المؤسسات والدوائر الحكومية من إدارة سجل الخدمات الحكومية وتحديث بيانات بطاقات الخدمات باستمرار لضمان توفير بطاقات تعريفية محدثة عن الخدمات الحكومية للمواطن وقطاع الأعمال.اضافة اعلان
وتم نشر بطاقات الخدمات للدوائر والمؤسسات الحكومية التي تم توثيقها على المنصة عبر الموقع الإلكتروني https://sanad.jo/ar/pages/mainservices
حيث يستطيع المواطن استعراض البطاقات الخاصة بالخدمات الحكومية والاطلاع على متطلبات الخدمات من شروط ومتطلبات ، القنوات المتاحة لتقديم الخدمات، الرسوم وخطوات التقديم.