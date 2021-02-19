هام للمواطنين بشأن شكاوى المياه

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن الأرقام الموحدة 053570594 و 0780469438 لاستقبال شكاوى المياه ولمتابعة وانجاز الملاحظات الواردة اليها وعلى مدار الساعة.

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وأكدت السلطة بيان لها اليوم، أن الأرقام الموحدة موجودة منذ سنوات بمركز التحكم والسيطرة في سلطة وادي الاردن بمنطقة الاغوار، إلا أنها ترغب بتذكير المواطنين والمزارعين بها، لتحقق المرونة والسهولة الفاعلة في ادارة كافة الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الري.



--(بترا)

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