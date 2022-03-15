الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

إدارة الأزمات يُحذر من الحالة الجوية

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

مفتي المملكة عن اطلاق العيارات النارية : مُحرم ويجب على مرتكبها الدية

الزراعة توجّه إرشادات وتحذيرات للمزارعين خلال المنخفض الجوي

وزير التربية يوعز بإتخاذ قرار دوام المدارس الأربعاء مبكراً

أسعار الذهب محليا

التربية: فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 15-03-2022 10:43 ص

هام للمواطنين مع انخفاض الحرارة إلى دون الصفر

8074b87da4db03ea5b35d04c75df6ed6


الوكيل الإخباري - دعت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من خطر الصقيع وضرورة حماية عدادات المياه من الانجماد في ظل الظروف الجوية السائدة مع التوقعات بانخفاض درجات الحرارة الى مستويات دون الصفر.اضافة اعلان


وناشدت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي على حد سواء بضرورة اخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية والثلجية المتوقعة والابتعاد عن مجاري الأودية والمواقع المائية والتعاون مع كوادرها والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9728 - Copy

شباب إربد يسعون لتعزيز دورهم بمشاركتهم في الانتخابات البلدية

0L5A0387

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

جامعة الطفيلة

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

0L5A8804

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

M63A2096

إدارة الأزمات يُحذر من الحالة الجوية

320221393449343594480

ضبط مركبة تسير بسرعة 199 كم على طريق شويعر

أخبار متعلقة
0L5A0244

مصدر: الحكومة ستتخذ عصر اليوم قرارها حول تأخير دوام الأربعاء

M63A2677

المنخفض يرفع المعدل السنوي إلى 67.6% وعجلون الأعلى هطولاً - أرقام

WhatsApp Image 2022-02-21 at 2.40.45 PM

إطلاق حملة للمحافظة على المياه ورفع الوعي بالواقع المائي

0L5A1761

المنخفض الجوي يرفع معدل الهطول المطري إلى 65.2%

resize-3

المياه: تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار

WhatsApp Image 2022-02-17 at 1.11.36 PM

وزارة المياه تتطلع للاستفادة من التجربة الأمريكية