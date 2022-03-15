هام للمواطنين مع انخفاض الحرارة إلى دون الصفر

الوكيل الإخباري

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- دعت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من خطر الصقيع وضرورة حماية عدادات المياه من الانجماد في ظل الظروف الجوية السائدة مع التوقعات بانخفاض درجات الحرارة الى مستويات دون الصفر.وناشدت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي على حد سواء بضرورة اخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية والثلجية المتوقعة والابتعاد عن مجاري الأودية والمواقع المائية والتعاون مع كوادرها والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها.