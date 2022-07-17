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الأحد، 17-07-2022 01:18 م

هام لمالكي المركبات الكهربائية في الأردن

سيارات-تعمل-على-الكهرباء


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
حذر نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة مالكي المركبات الكهربائية من إجراء الصيانة عند المراكز غير المصنفة لدى النقابة.

وقال أبو رحمة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن إجراء الصيانة لدى فنيين غير مصنفين أو مختصين بصيانة المركبات الكهربائية قد يترتب عليه خسائر مادية بالمركبة، ومالية على مالك المركبة.

وأضاف أن أبرز الأعطال والمشاكل التي تواجه مالكي هذه المركبات هي البطاريات وخاصة في مركبات الجيل الأول التي بدأ تصنيعها منذ عام 2013 رغم أن بطارياتها كانت من الليثيوم وبكفاءة 24 كيلو واط.

وأشار أبو رحمة إلى أن العمر الافتراضي لبطاريات مركبات الجيل الأول كان 10 سنوات لكن الواقعي وصل إلى 5 سنوات، موضحا أن سعر البطارية الأصلية في السوق المحلي بلغ 12 ألف دينار فيما تصل البطاريات الأخرى (غير الأصلية) إلى 5 آلاف دينار.

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وتابع أن مركبات الجيل الثاني تصل فيها كفاءة البطارية إلى 30 كيلو واط وبعمر افتراضي يتراوح بين 10-15 سنة.

ودعا أبو رحمة المواطنين الراغبين بالاستفسار عن المركبات الكهربائية لغايات الشراء أو الصيانة إلى الاتصال بالنقابة للحصول على كافة المعلومات بشأنها.

يشار إلى أن النقابة اعتمدت حتى الآن 15 مركزا مصنفا لصيانة المركبات الكهربائية في كافة أنحاء المملكة.

وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية أعلنت عن التخليص على 7054 مركبة كهربائية خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع 2285 مركبة لذات الفترة من عام 2021، وهو ما يشير إلى توجه الأردنيين نحو المركبات الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

 




 

 


 

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