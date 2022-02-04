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هام لمربي المواشي بشأن الحصول على منح الأعلاف البديلة

الجمعة، 04-02-2022 06:07 م

هام لمربي المواشي بشأن الحصول على منح الأعلاف البديلة

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الوكيل الاخباري - أعلن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر عن فتح باب التقدّم للحصول على مِنَح خاصة بتحسين تغذية الحيوان وخاصة الأغنام (ضأن ومعز) من خلال إدخال المخلفات الزراعية والمخلفات الزراعية الصناعية في الخلطات العلفية كأعلاف بديلة. 

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ويقدم طلب الحصول على المنحة خلال الفترة 2 شباط – 15 آذار / 2022 بمغلف مغلق مختوم في مديريات زراعة محافظات (المفرق - اربد – جرش – عجلون – مأدبا – عمان)


والتعليمات والآلية الخاصة بتنفيذ مِنَح الأعلاف البديلة ونموذج الطلب متوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

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