السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 15-06-2024 01:23 م

هام لمرضى السكري بالاردن وطبيب يُحذر : هذا الامر قد يؤدي إلى الوفاة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد استشاري الامراض الباطنية والصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة أن مرضى السكري تكون مقاومتهم للحرارة أبطأ، مقارنة بالأشخاص العاديين ، نتيجة لتناولهم أدوية، فيشعرون بالتالي بوعكات صحية، مثل انتفاخ في القدمين واليدين، وحصول دوار، أو انخفاض في ضغط الدم، وتسارع في نبضات القلب.

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وحذر الطراونة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة، في ظل الأجواء الحارة التي يشهدها الأردن، الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الاحيان .

 

ويستمر اليوم السبت، تأثير الموجة الجافة والحارة على المملكة .

وتبقى درجات الحرارة العظمى يوم السبت، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتبقى الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق .

 

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